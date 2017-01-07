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Олег Саматов и Гаэтано Петрелли войдут в тренерский штаб "Крыльев Советов"

Специалисты по физподготовке и работе с вратарями, соответственно Олег Саматов и Гаэтано Петрелли, войдут в тренерский штаб Вадима Скрипченко в "Крыльях Советов".

"Да, действительно эти тренеры будут работать в моем штабе. Мы интересовались их работой, собирали информацию, встречались – и сделали свой выбор", - цитирует Скрипченко "Спорт-Экспресс".

Саметов работал в штабе Дмитрия Аленичева сначала в тульском "Арсенале", а с июня 2015 по июль 2016-го – в "Спартаке". После отставки Аленичева ушел из команды и Саматов. 53-летний Петрелли в последние годы работал в итальянских "Падуе" и "Вероне", а также в греческом ОФИ.
Теги: Крылья Советов
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