Уже на седьмой минуте встречи на "РЖД Арене" железнодорожники оказались в роли догоняющих после гола Далера Кузяева. На 31-й минуте Николай Комличенко сравнял счёт, а победный мяч в составе московской команды забил Александр Руденко на 56-й минуте.
Благодаря этому результату "Локомотив" набрал 17 очков и догнал в турнирной таблице махачкалинское "Динамо".
Заключительный матч перед зимней паузой железнодорожники проведут 5 декабря в Грозном против "Ахмата". Днём ранее махачкалинцы примут "Крылья Советов".