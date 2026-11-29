Хозяева поля едва не вырвали победу в компенсированное время, однако видеоарбитры отменили взятие ворот, зафиксировав офсайд.
Бело-голубые потеряли очки, играя с 57-й минуты вдесятером и не сумели вернуться на первое место в турнирной таблице.
Напомним, в первом круге московская команда также сыграла с самарцами вничью.
Чемпионат России
16 тур
"Крылья Советов": Песьяков, Печенин, Чернов, Божин, Горшков, Костанца, Витюгов (Ороз, 89), Столбов (Баньяц, 62), Макаров (Чесноков, 62, Шитов, 85), Салтыков (Фернандес, 85), Рахманович.
"Динамо": Лунёв, Касерес, Маричаль, Фернандес, Рубенс, Глебов, Фомин, Гутьеррес (Гладышев, 64, Окишор, 85), Бителло, Артур Гомес (Зайдензаль, 64), Тюкавин.
Предупреждения: Касерес, 50, Чесноков, 63, Витюгов, 84, Фомни, 86.
Удаление: Касерес, 57.
"Динамо" сыграло в меньшинстве вничью с "Крыльями Советов"
"Крылья Советов" отобрали очки у "Динамо" в матче 16-го тура РПЛ (0:0).
Фото: ФК "Крылья Советов"