Фото: ФК "Крылья Советов"

Хозяева поля едва не вырвали победу в компенсированное время, однако видеоарбитры отменили взятие ворот, зафиксировав офсайд.Бело-голубые потеряли очки, играя с 57-й минуты вдесятером и не сумели вернуться на первое место в турнирной таблице.Напомним, в первом круге московская команда также сыграла с самарцами вничью.: Песьяков, Печенин, Чернов, Божин, Горшков, Костанца, Витюгов (Ороз, 89), Столбов (Баньяц, 62), Макаров (Чесноков, 62, Шитов, 85), Салтыков (Фернандес, 85), Рахманович.: Лунёв, Касерес, Маричаль, Фернандес, Рубенс, Глебов, Фомин, Гутьеррес (Гладышев, 64, Окишор, 85), Бителло, Артур Гомес (Зайдензаль, 64), Тюкавин.: Касерес, 50, Чесноков, 63, Витюгов, 84, Фомни, 86.: Касерес, 57.