Опубликованы составы "Локомотива" и "Динамо" Мх на игру 16-го тура РПЛ
"Локомотива" и махачкалинское "Динамо" объявили стартовые составы.
Матчем между столичным "Локомотивом" и махачкалинским "Динамо" завершится программа 16-го тура РПЛ в воскресенье, 29 ноября. Встреча пройдет на "РЖД Арене" в Москве и начнется в 19:45 по местному времени.
В прошлом туре "железнодорожники" одержали в гостях победу над "Родиной" со счетом 1:0. Махачкалинцы в прошлом туре вырвали дома ничью со столичным "Спартаком", забив на последних минутах (1:1).