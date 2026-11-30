- Я отвечал на этот вопрос. Я в такой парадигме не рассуждаю и не предполагаю. Моя задача - выправить ситуацию на сегодня, а решение принимает руководство клуба.
Поэтому я совершенно сосредоточен на той работе, которая есть сейчас до перерыва, а дальше решение будут принимать генеральный директор и совет директоров, - цитирует тренера "Матч ТВ".
После назначения Овчинникова 17 ноября "Локомотив" одержал две победы подряд в РПЛ. Команда занимает 11-е место с 17 очками и 5 декабря сыграет в гостях у "Ахмата".