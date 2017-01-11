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Дмитрий Шляхтин: считаю продажу Цаллагова и Молло удачной для "Крыльев"

Переходы полузащитника Йоана Молло и защитника Ибрагима Цаллагова в санкт-петербургский "Зенит" стали для самарских "Крыльев Советов" удачными сделками, заявил агентству "Р-Спорт" член совета директоров волжского футбольного клуба и министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин.

"Я считаю, что продажу Молло и Цаллагова можно назвать удачной, - сказал Шляхтин по телефону. – Мы никогда так не продавали игроков. В последние годы "Крылья Советов" очень аккуратно подходят к трансферной политике и вообще финансовым тратам, в большей степени мы сейчас сосредоточены на механизме взятия игрока в аренду с последующим выкупом. Дорогостоящих трансферов однозначно нет будет, мы считаем каждый рубль".

Собеседник агентства отметил, что "Крылья" смогли адаптироваться к сложившейся в стране экономической ситуации. "И могу сказать, что мы одни из первых, кто перестроился на современные рыночные условия, на сегодняшний день клуб чувствует себя достаточно комфортно, в отличие от других клубов, которых лихорадит и, мягко говоря, потряхивает", - добавил он.

Шляхтин отметил, что сумму, которую самарский клуб заработал на трансферах Молло и Цаллагова, он "назвать не готов, потому что деньги любят тишину".
"Вот зарплату Молло я не скрываю: он получал 600 тысяч у нас в клубе. Меня и депутаты спрашивали, когда я защищал бюджет клуба, кто самый дорогой игрок в команде. Я ответил, что Молло, и озвучил цифру. Секретов в этом плане нет, хотя мы стараемся не озвучивать, кто сколько зарабатывает. Но смысл в том, что в "Зените" Молло предложили серьезно больше. Точных условий контракта Цаллагова я не знаю, но, по-моему, тоже в районе двукратного увеличения", - заключил Шляхтин.
Теги: Крылья Советов Зенит Молло Цаллагов
Сегодня, 18:27
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