"Ростов" - "Акрон": стартовые составы команд на матч 10 тура РПЛ
"Ростов" и тольяттинский "Акрон" объявили составы на матч 10 тура чемпионата России.
Сегодня, 9 октября, "Ростов" примет на домашнем стадионе тольяттинский "Акрон" в матче десятого тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.
После девяти сыгранных туров южане занимают 12 место в турнирной таблице российского чемпионата с 8 набранными очками, тольяттинцы занимают 13 место с 8 баллами в своем активе. Напомним, что в сентябре желто-синие объявили о назначении Дмитрия Кириченко на пост главного тренера, он сменил в этой должности Джонатана Альбу.