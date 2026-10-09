Встреча десятого тура РПЛ с "Акроном" завершилась со счётом 1:0. Единственный мяч хозяева забили в концовке первого тайма. На 45+2-й минуте Иван Комаров отличился прямым ударом со штрафного и вывел ростовчан вперёд. После перерыва счёт больше не изменился.
Кириченко возглавил "Ростов" 26 сентября. Российский специалист сменил Джонатана Альбу, покинувшего донской клуб несколькими днями ранее.
Голы: Комаров, 45+2.
"Ростов": Петров, Сако, Мелёхин (Хлусевич, 74), Прохин, Ногейра, Лангович, Миронов (Шанталий, 74), Комаров, Кучаев (Чистяков, 85), Олусегун (Азнауров, 85), Сулейманов (Роналдо, 61).
"Акрон": Гудиев, Бардыбахин (Роча, 86), Бокоев, Фернандес, Эшковаль, Бистрович (Хосонов, 86), Лончар, Оганесян (Видосавлевич, 63), Беншимол (Болдырев, 70), Тедич, Дуду (Шуманский, 63).
Предупреждения: Бардыбахин, 17, Оганесян, 24, Лончар, 67, Хлусевич, 84.
"Ростов" обыграл "Акрон" в первом матче под руководством Кириченко
"Ростов" одержал победу в первом матче под руководством Дмитрия Кириченко.
Фото: ФК "Ростов"