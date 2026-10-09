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Батраков сделал голевую передачу за "Галатасарай"

Алексей Батраков отметился результативной передачей в матче чемпионата Турции между "Галатасараем" и "Касымпашой".
Фото: Getty Images
Российский полузащитник исполнил штрафной и навесил в штрафную площадь соперника. Подачу Батракова замкнул Абдюлькерим Бардакджи, который открыл счёт в концовке первого тайма.

Для Батракова это вторая результативная передача за "Галатасарай" после перехода из "Локомотива" минувшим летом.

К перерыву "Галатасарай" ведёт со счётом 1:0.

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