Российский полузащитник исполнил штрафной и навесил в штрафную площадь соперника. Подачу Батракова замкнул Абдюлькерим Бардакджи, который открыл счёт в концовке первого тайма.
Для Батракова это вторая результативная передача за "Галатасарай" после перехода из "Локомотива" минувшим летом.
К перерыву "Галатасарай" ведёт со счётом 1:0.
Батраков сделал голевую передачу за "Галатасарай"
Алексей Батраков отметился результативной передачей в матче чемпионата Турции между "Галатасараем" и "Касымпашой".
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