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"Балтика" сообщила о травме футболиста

Калининградская "Балтика" сообщила о травме защитника.
Фото: ФК "Балтика"
- Во время работы команды на сборе в Кратово защитник Максим Шнапцев получил лоскутный разрыв латерального мениска. Футболист был прооперирован.
Минимальный срок возвращения в общую группу – 4 недели, - сообщает пресс-служба "Балтики".

Максим Шнапцев перешел в "Балтику" из "Нижнего Новгорода" в летнее трансферное окно за 500 тысяч евро и заключил контракт до конца июня 2030 года. В нынешнем сезоне он вышел на поле в четырех встречах во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

По итогам девяти сыгранных туров балтийцы располагаются на восьмой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 11 набранными очками в своем активе. В десятом туре Российской Премьер-Лиги калининградцы сыграют на выезде с грозненским "Ахматом".

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