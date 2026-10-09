"Балтика" сообщила о травме футболиста

Калининградская "Балтика" сообщила о травме защитника.

Фото: ФК "Балтика"

Минимальный срок возвращения в общую группу – 4 недели, - сообщает пресс-служба "Балтики".

- Во время работы команды на сборе в Кратово защитник Максим Шнапцев получил лоскутный разрыв латерального мениска. Футболист был прооперирован.Максим Шнапцев перешел в "Балтику" из "Нижнего Новгорода" в летнее трансферное окно за 500 тысяч евро и заключил контракт до конца июня 2030 года. В нынешнем сезоне он вышел на поле в четырех встречах во всех турнирах и не отметился результативными действиями.По итогам девяти сыгранных туров балтийцы располагаются на восьмой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 11 набранными очками в своем активе. В десятом туре Российской Премьер-Лиги калининградцы сыграют на выезде с грозненским "Ахматом".