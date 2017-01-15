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Сергей Овчинников: 2016-й получился для Акинфеева просто феноменальным. Он блистал и в РФПЛ, и в Лиге чемпионов
Старший тренер ЦСКА Сергей Овчинников уверен, что 2016 год для вратаря армейцев и сборной России Игоря Акинфеева получился феноменальным.
"2016-й получился для Акинфеева просто феноменальным. В отличие от, допустим, 2014-го, потому что чемпионат мира в Бразилии Игорь, как и вся команда, объективно не может записать себе в актив. Но в этом году наш вратарь блистал и в премьер-лиге, и в Лиге чемпионов. Он много выручал, в отдельных матчах только его игра оставляла команде хоть какие-то шансы. Совершал по восемь-девять сэйвов – это выше среднего показателя в Лиге чемпионов. Один из немногих, кто на очень хорошем уровне выступил на первенстве Европы. Вспомним блестящие матчи с Англией и с Уэльсом. Возвращаясь назад, упомяну и про игру со Швецией в 2015-м – фактически, один футболист своими действиями позволил продолжить борьбу за попадание в финальный турнир.
Хочу без всякого сарказма обратиться к болельщикам, которые порой руководствуются клубными пристрастиями. Ребята! Акинфеев – это достояние страны. Не важно, за кого он играет: сборная – это сборная, она у нас одна. Национальную команду надо поддерживать так же, как мы поддерживаем и любим своих детей, несмотря на то, что они, к примеру, могут плохо учиться в школе или хулиганить. Не надо выдумывать про футболистов сказки. Да, не всегда поступки отдельных игроков выглядят прилично с моральной точки зрения. Но посмотрите выше! Там еще больше "анти-морали". Или еще – почему пишут про плохое, но не про благотворительность? Футболисты выделяют огромные суммы. Тот же Кокорин. Тот же Мамаев. Тот же Денисов. Да любой игрок, за редким исключением. Никто же об этом не рассказывает! Вопрос даже не в деньгах, а в желании. Оно у них есть. Можно иметь рубль, отдать 10 копеек – это тоже благотворительность.
Журналисты тоже должны правильно понимать ситуацию. Если футбол не будет востребован, о чем вы станете писать? О бадминтоне?
Надо себя любить, уважать. Где-то, может быть, даже приукрашивать. Понимать, что работа в футболе – на самом деле тяжелый труд. Вот мы уважаем театральных артистов…", - цитирует Овчинникова "Спорт-Экспресс".
"2016-й получился для Акинфеева просто феноменальным. В отличие от, допустим, 2014-го, потому что чемпионат мира в Бразилии Игорь, как и вся команда, объективно не может записать себе в актив. Но в этом году наш вратарь блистал и в премьер-лиге, и в Лиге чемпионов. Он много выручал, в отдельных матчах только его игра оставляла команде хоть какие-то шансы. Совершал по восемь-девять сэйвов – это выше среднего показателя в Лиге чемпионов. Один из немногих, кто на очень хорошем уровне выступил на первенстве Европы. Вспомним блестящие матчи с Англией и с Уэльсом. Возвращаясь назад, упомяну и про игру со Швецией в 2015-м – фактически, один футболист своими действиями позволил продолжить борьбу за попадание в финальный турнир.
Хочу без всякого сарказма обратиться к болельщикам, которые порой руководствуются клубными пристрастиями. Ребята! Акинфеев – это достояние страны. Не важно, за кого он играет: сборная – это сборная, она у нас одна. Национальную команду надо поддерживать так же, как мы поддерживаем и любим своих детей, несмотря на то, что они, к примеру, могут плохо учиться в школе или хулиганить. Не надо выдумывать про футболистов сказки. Да, не всегда поступки отдельных игроков выглядят прилично с моральной точки зрения. Но посмотрите выше! Там еще больше "анти-морали". Или еще – почему пишут про плохое, но не про благотворительность? Футболисты выделяют огромные суммы. Тот же Кокорин. Тот же Мамаев. Тот же Денисов. Да любой игрок, за редким исключением. Никто же об этом не рассказывает! Вопрос даже не в деньгах, а в желании. Оно у них есть. Можно иметь рубль, отдать 10 копеек – это тоже благотворительность.
Журналисты тоже должны правильно понимать ситуацию. Если футбол не будет востребован, о чем вы станете писать? О бадминтоне?
Надо себя любить, уважать. Где-то, может быть, даже приукрашивать. Понимать, что работа в футболе – на самом деле тяжелый труд. Вот мы уважаем театральных артистов…", - цитирует Овчинникова "Спорт-Экспресс".
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