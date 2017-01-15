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Сергей Овчинников: 2016-й получился для Акинфеева просто феноменальным. Он блистал и в РФПЛ, и в Лиге чемпионов

Старший тренер ЦСКА Сергей Овчинников уверен, что 2016 год для вратаря армейцев и сборной России Игоря Акинфеева получился феноменальным.

"2016-й получился для Акинфеева просто феноменальным. В отличие от, допустим, 2014-го, потому что чемпионат мира в Бразилии Игорь, как и вся команда, объективно не может записать себе в актив. Но в этом году наш вратарь блистал и в премьер-лиге, и в Лиге чемпионов. Он много выручал, в отдельных матчах только его игра оставляла команде хоть какие-то шансы. Совершал по восемь-девять сэйвов – это выше среднего показателя в Лиге чемпионов. Один из немногих, кто на очень хорошем уровне выступил на первенстве Европы. Вспомним блестящие матчи с Англией и с Уэльсом. Возвращаясь назад, упомяну и про игру со Швецией в 2015-м – фактически, один футболист своими действиями позволил продолжить борьбу за попадание в финальный турнир.

Хочу без всякого сарказма обратиться к болельщикам, которые порой руководствуются клубными пристрастиями. Ребята! Акинфеев – это достояние страны. Не важно, за кого он играет: сборная – это сборная, она у нас одна. Национальную команду надо поддерживать так же, как мы поддерживаем и любим своих детей, несмотря на то, что они, к примеру, могут плохо учиться в школе или хулиганить. Не надо выдумывать про футболистов сказки. Да, не всегда поступки отдельных игроков выглядят прилично с моральной точки зрения. Но посмотрите выше! Там еще больше "анти-морали". Или еще – почему пишут про плохое, но не про благотворительность? Футболисты выделяют огромные суммы. Тот же Кокорин. Тот же Мамаев. Тот же Денисов. Да любой игрок, за редким исключением. Никто же об этом не рассказывает! Вопрос даже не в деньгах, а в желании. Оно у них есть. Можно иметь рубль, отдать 10 копеек – это тоже благотворительность.

Журналисты тоже должны правильно понимать ситуацию. Если футбол не будет востребован, о чем вы станете писать? О бадминтоне?

Надо себя любить, уважать. Где-то, может быть, даже приукрашивать. Понимать, что работа в футболе – на самом деле тяжелый труд. Вот мы уважаем театральных артистов…", - цитирует Овчинникова "Спорт-Экспресс".
Теги: Овчинников Акинфеев ЦСКА
Сегодня, 10:18
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16
(3)
№16 Написал: Fratelli Питер (Сегодня, 12:19) #
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  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Это что за манифест,призыв к патриотизму?Делами лучше занимайтесь,а не пи..дите
Регистрация: 17.10.2016
№15 Написал: Sharik.SM Москва (Сегодня, 12:17) #
  • 0
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Цитата: Овчинников
В отличие от, допустим, 2014-го, потому что чемпионат мира в Бразилии Игорь, как и вся команда, объективно не может записать себе в актив. Но в этом году наш вратарь блистал и в премьер-лиге, и в Лиге чемпионов.

А ЧЕ-2016 может занести в актив?
Регистрация: 27.01.2009
№14 Написал: fits (Сегодня, 12:01) #
  • 0
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Футболисты выделяют огромные суммы. Тот же Кокорин. Тот же Мамаев. Тот же Денисов. Да любой игрок, за редким исключением. Никто же об этом не рассказывает!

Если ты совершил благое дело, то зачем кричать об этом
на всех углах, ведь тогда можно подумать о наличии у тебя
корысти в этом деле... И это не может считаться благотворительностью...
Надо себя любить, уважать. Где-то, может быть, даже приукрашивать

На это вы мастера, по этому виду вы чемпионы мира,
нечего сказать...
Регистрация: 6.10.2016
№13 Написал: Rasimm Kazan (Сегодня, 11:52) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Динамо» М
издевается..
Регистрация: 13.04.2016
№12 Написал: пончевед (Сегодня, 11:43) #
  • 0
  •  (2)

Цитата: 13iv74
Цитата: пончевед
да,в лч блестнул неплохо

ты тоже блещешь тут русским языком...блестун...

да,ты прав.лоханулся я.вместо "я" "е" поставил.исправил.
Регистрация: 6.09.2011
№11 Написал: stepanmlc (Сегодня, 11:18) #
  • +6
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
да игарь не плох, обновил рекорд в ЛЧ )


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№10 Написал: anatolik189 гКлин Московской обл (Сегодня, 11:11) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
А Овчинников точно был вратарём????
Регистрация: 2.04.2012
№9 Написал: dima0501 (Сегодня, 11:05) #
  • +3
  •  (9)

акинфеев мутко слуцкий кержаков кокорин можно продолжить, все достояние российского футбола .С таким достоянием мы и достоялись до того, в чем сейчас находится российский футбол.
Регистрация: 28.09.2016
№8 Написал: Pavel 999 (Сегодня, 10:56) #
  • +1
  •  (9)

точно овчина театральный артист

ха ха давно так не смеялся истину гложет балда
Регистрация: 4.08.2016
№7 Написал: 13iv74 земля (Сегодня, 10:51) #
  • -3
  •  (13)

Цитата: пончевед
да,в лч блестнул неплохо

ты тоже блещешь тут русским языком...блестун...
Регистрация: 22.11.2014
№6 Написал: sraptakpain Кукуево (Сегодня, 10:40) #
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
«Шинник»
да уж, куда без тупого безголового быдла на ветке про Игоря)
своя жизнь не удалась, тогда с утречка поднасрем на ветке)делать то больше нечего)
Регистрация: 7.09.2015
№5 Написал: solig65 (Сегодня, 10:29) #
  • +3
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Во идиот!! Блистал....ага...как же...с АНТИРЕКОРДОМ...обосрался по полной
Регистрация: 21.07.2016
№4 Написал: Spartak_4ever Kg (Сегодня, 10:27) #
  • +1
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: пончевед
да,в лч блестнул неплохо.

Бесспорно. Его рекорды в ЛЧ вряд-ли когда-нибудь будут побит :)
Регистрация: 8.09.2011
№3 Написал: Мурмаши1975 Заполярье (Сегодня, 10:27) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Тогда и Лодыгин - Буффон


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Мне бы хереса, грамм 700
Регистрация: 23.10.2016
№2 Написал: Manowar Сто первый километр. (Сегодня, 10:26) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Ростов»
Память имеет свойство оставлять в себе что-то хорошее и вычёркивать негатив . Так и здесь Овчина всё лучшее вспомнил. Вспомни ЛЧ .Или там только защитники косячили ? Вообще ЦСКА в 16-м поднасрал с ЛЧ .
Регистрация: 23.09.2016
№1 Написал: пончевед (Сегодня, 10:21) #
  • +4
  •  (10)

да,в лч блястнул неплохо.
Регистрация: 6.09.2011
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