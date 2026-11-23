"Меня удивляют легионеры, которые к нам приезжают. Возьмите защитника "Краснодара" Майсона Родригеса. Разве он не знал, что Гладышев убирает под левую и бьет? Имею в виду эпизод с голом", — заявил Кобелев.
По мнению специалиста, подобные ошибки свидетельствуют о недостаточной тактической подготовке некоторых иностранных игроков.
"И это в целом касается не только его, но и других иностранцев. Такое ощущение, что у многих пробелы в футбольном образовании. Уровень легионеров, увы, просел", — подчеркнул Кобелев.
Встреча "Динамо" и "Краснодара" завершилась вничью со счетом 1:1.
Источник: "СЭ"