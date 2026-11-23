- Так понимаю, что Шапи ищет предложения в России. Если он примет наше предложение, мы будем только рады.
Надо понимать, какие у футболиста ожидания. Через кого-то по нему мы уже ведем разговор, мы отслеживаем футболистов — тем более тех, кто из Дагестана. Будем только рады видеть его в нашей команде, - цитирует Газизова "РБ Спорт".
Магомед Шапи-Сулейманов на данный момент является футболистом американского "Канзас-Сити", его контракт с клубом истекает в конце декабря этого года. В нынешнем сезоне вингер вышел на поле в 27 встречах во всех турнирах и отметился одним забитым мячом и одной голевой передачей.
Ранее футболист выступал за "Арис Салоники", "Краснодар", "Хапоэль Беэр-Шева" и "Гиресунспор". Рыночная стоимость 26-летнего игрока оценивается порталом Transfermarkt в 2,5 миллионов евро.