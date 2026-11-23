- Не сказал бы, что с "Локомотивом" была тяжёлая игра. У нас было очень много моментов, которые мы должны были реализовывать. Забей хотя бы одну треть моментов, которые мы имели, выиграли бы.
Сергей Овчинников — безусловно легенда, плюс он железнодорожник. Думаю, фанаты команды его поддерживают. Но "Локомотив" ничем не впечатлил нас пока что, - цитирует Волкова "Чемпионат".
Вчера, 22 ноября, "Родина" на домашнем стадионе потерпела поражение от московского "Локомотива" в матче 15 тура Российской Премеьр-Лиги со счетом 1:0. Автором единственного забитого мяча стал Андрей Мостовой.
Напомним, что исполняющим обязанности главного тренера "железнодорожников" на данный момент является экс-игрок красно-зеленых Сергей Овчинников. На данный момент команда располагается на 13 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 14 набранными очками в своем активе.