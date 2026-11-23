"У "Спартака" есть проблемы не только с командами из нижней части турнирной таблицы, но и при игре со всеми соперниками. Команде нужно приложить еще больше усилий, чтобы лучше и стабильнее играть", — заявил Булыкин "Матч ТВ".
Экс-футболист также не согласился с тем, что результаты москвичей зависят исключительно от игры Эсекьеля Барко.
"Да и с Барко иногда "Спартак" играет совсем по-другому. Где-то "Спартаку" почему-то не хватает стабильности, мотивации, самоотдачи", — добавил специалист.
После 15 туров "Спартак" набрал 30 очков и занимает третье место в РПЛ. Следующий матч команда проведет 30 ноября в гостях против "Факела".
Источник: "Матч ТВ"