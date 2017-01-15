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Тарас Бурлак: у Грасии ярко выраженный европейский менталитет

Защитник "Рубина" Тарас Бурлак поделился, какие слова сказал футболистам главный тренер казанцев Хави Грасия после выхода команды из отпуска.

"На кого похож Хави Грасия? Если говорить о том с кем работал я, то у него ярко выраженный европейский менталитет: общение с футболистами, уважительное отношение. В этом плане он напоминает Коусейру. В плане тренировочного процесса ближе к Красножану: очень много упражнений на тактику и работы с мячом. Даже на сборах. Не сказать, что это легко, но все равно намного приятнее, чем просто бегать по кругу. Что сказал тренер на первом собрании? Всего говорить не могу, но общий посыл в том, что у нас уже нет времени на раскачку. Закончатся сборы, и сразу последует встреча на Кубок против "Сибири". Через три дня "Анжи", потом "Оренбург" и "Урал" на выезде. Весенняя часть очень насыщенная. Если учесть ещё и перерывы на матчи сборных, то будут отрезки с двумя встречами в неделю. Поэтому никакого "втягивания" быть не может. Мы очень много очков потеряли в первой части чемпионата", - цитирует Бурлака "Спорт-Экспресс".
Теги: Бурлак Грасия Рубин
Сегодня, 13:38
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№2 Написал: Boss52 Санкт-Петербург (Сегодня, 15:11) #
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Болеет за:
«Зенит»
А европейский менталитет на теле в каком месте проявляется? Если расскажите, то, если вдруг появится, сразу обращусь к врачу.
Регистрация: 29.11.2014
№1 Написал: пушкин спб (Сегодня, 14:33) #
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Болеет за:
«Зенит»
Кому как не Бурлаку об этом знать.
Регистрация: 14.11.2012
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