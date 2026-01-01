В "Локомотиве" высказались о ситуации с Бариновым

Функционер подчеркнул, что на данный момент статус полузащитника остаётся неизменным.
- Меня волнует судьба всех наших футболистов, тренеров и специалистов. На сегодняшний день Дмитрий Баринов - игрок "Локомотива", капитан команды - в этом статусе он входит в Новый год, - цитирует Нагорных "СЭ".
Ранее в СМИ появлялась информация о том, что футболист не будет продлевать соглашение с московским клубом и решил сменить команду. В прессе также отмечалось, что главным претендентом на подписание игрока является ЦСКА.
В СМИ сообщали, что переход может состояться уже зимой, но для этого "армейцам" нужно договориться с "Локомотивом" о выплате компенсации. Контракт футболиста с "Локомотивом" действует до июня 2026 года.
Фото: ФК "Локомотив"