Опытный специалист отметил, что речь идёт не о результатах команд или отдельных игроков, а о тенденции, которая напрямую влияет на качество матчей. По мнению Семина, серьёзной проблемой стали затяжные паузы по ходу встреч, возникающие из-за симуляций игроков.
- Главное разочарование от нашего футбола 2025 году - длинные паузы в игре из-за симуляций и имитаций травм у футболистов. У болельщиков и зрителей просто отнимают время игры. С этим давно пора бороться, количество таких эпизодов уже зашкаливает, - цитирует Сёмина Sport24.
Семин добавил, что подобная практика практически не встречается в ведущих европейских чемпионатах, тогда как в РПЛ она становится всё более заметной и требует системного решения.
На данный момент РПЛ находится на зимней паузе. В таблице чемпионата с 40 баллами в копилке лидирует "Краснодар", а в тройку также входят "Зенит" и "Локомотив".
"С этим давно пора бороться": Сёмин рассказал, что вредит матчам РПЛ
Экс-наставник "Локомотива" Юрий Сёмин поделился своим взглядом на то, что стало главным негативным моментом в российском футболе в 2025 году.
Фото: ФК "Локомотив"