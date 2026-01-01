По словам Комбарова, изначально поездка в Америку планировалась как временная - на летний период. Однако комфортный климат и условия для жизни сыграли решающую роль, и семья решила задержаться дольше, чем предполагалось.
- Солнышко круглый год, океан в пяти минутах езды. В итоге решили пока остаться. Никто не смотрит в твой паспорт. Без разницы, из России ты или Австралии. Если ты нормальный человек, то таким будешь в любой стране мира, - цитирует Комбарова "Матч ТВ".
Комбаров отметил, что продолжает регулярно бывать в Москве и не испытывает сложностей с перелётами.
Кирилл Комбаров выступал за "Динамо", "Спартак", тульский "Арсенал" и ряд других команд. Профессиональную карьеру он завершил в 2021 году.
"Солнышко круглый год". Экс-игрок "Спартака" Комбаров рассказал о жизни в США
Экс-игрок "Спартака" Кирилл Комбаров рассказал, что вместе с семьёй принял решение переехать жить в США.
Фото: ПФК "Арсенал" Тула