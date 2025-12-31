Мелешин стал новым главным тренером молодежного состава "Спартака"

Об этом сообщила пресс-служба "Спартака". Алексей Мелешин сменил на этой должности Игоря Рябова, который работал с молодежным составом красно-белых полтора года. Также в тренерский штаб молодежной команды вошли Иван Григорьев и Дмитрий Ратников.
Алексей Мелешин является воспитанником академии "Спартака". Он играл в основной команде красно-белых с 1996 по 1999 год. За все время в московском клубе он принял участие в 90 матчах, в которых он записал на свой счет 8 голов. Вместе со "Спартаком" Мелешин четырежды выигрывал чемпионат России и становился обладателем Кубка страны.
С 2011 года Мелешин тренировал команды академии красно-белых, работал в тренерском штабе молодежки. В 2025 году он также возглавлял "Спартак-2".
Фото: "Матч ТВ"