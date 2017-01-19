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Михали Сиваков официально стал игроком "Оренбурга"

"Оренбург" подписал контракт с защитником Михаилом Сиваковым, сообщает официальный сайт клуба.

Выступал за: БАТЭ (Борисов, Беларусь), Габала (Габала, Азербайджан), Гомель (Гомель, Беларусь), Зюлте-Варегем (Варегем, Бельгия), Висла (Краков, Польша), Кальяри (Кальяри, Италия), Пьяченца (Пьяченца, Италия), Черноморец (Одесса, Украина), Заря (Луганск, Украина). Член сборной Беларуси. Участник Лиги Чемпионов в составе БАТЭ.

Четырехкратный Чемпион, обладатель Кубка и Суперкубка Беларуси в составе БАТЭ. Чемпион Польши в составе "Вислы". Мастер спорта международного класса Республики Беларусь.
Теги: Оренбург
Вчера, 23:32
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