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Александр Самедов: хочу, чтобы фанаты "Спартака" нормально восприняли мое возвращение

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов рассказал о своем самом ярком воспоминании, связанном с красно-белыми.

"Самое яркое воспоминание о "Спартаке"? В основной команде – это 2002 год, тогда тренером был Олег Романцев, и он выпустил меня на поле в "Лужниках" в матче последнего тура. В воротах играл Станислав Черчесов, а мы заняли в чемпионате третье место. В следующем году мы выиграли Кубок России – медаль у меня дома висит, а в 2004-м я провел в чемпионате России 29 игр, а также забил в Кубке УЕФА "Мальорке" своей первый гол за "Спартак".

Я думаю, что спартаковский дух был присущ команде во времена Олега Романцева и раньше. Я застал именно ту команду, которую тренировал Олег Иванович. Сказать, что спартаковский дух потерян, было бы некорректно, наверное, просто настали другие времена. Надеюсь, кто-нибудь сможет снова привить этот дух, который бы ощущали и игроки, и болельщики.

Это будет огромная разница по сравнению с тем, когда я играл там в составе "Локомотива". Не боюсь ли "теплого" приема болельщиков? Конечно, хотелось бы, чтобы фанаты восприняли мое возвращение нормально, буду стараться играть так, чтобы заслужить их расположение", - цитирует Самедова ТАСС.
Теги: Самедов Спартак
Сегодня, 17:02
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(1)
№3 Написал: rigoletto Белгород (Сегодня, 17:32) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Санёк ты главное в том же ритме играй


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я думаю что всё будет хорошо
Регистрация: 22.04.2009
№2 Написал: скальп (Сегодня, 17:25) #
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  •  (5)

Ты дома,Саша!
Регистрация: 24.12.2016
№1 Написал: nedva Russia (Сегодня, 17:12) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Да не парься, Саня! Нормальные болельщики нормально и с удовольствием воспримут твоё возвращение. А отморозкам, которые есть в любом клубе, никто не угодит.
Регистрация: 23.11.2009
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