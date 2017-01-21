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Александр Самедов: хочу, чтобы фанаты "Спартака" нормально восприняли мое возвращение
Полузащитник "Спартака" Александр Самедов рассказал о своем самом ярком воспоминании, связанном с красно-белыми.
"Самое яркое воспоминание о "Спартаке"? В основной команде – это 2002 год, тогда тренером был Олег Романцев, и он выпустил меня на поле в "Лужниках" в матче последнего тура. В воротах играл Станислав Черчесов, а мы заняли в чемпионате третье место. В следующем году мы выиграли Кубок России – медаль у меня дома висит, а в 2004-м я провел в чемпионате России 29 игр, а также забил в Кубке УЕФА "Мальорке" своей первый гол за "Спартак".
Я думаю, что спартаковский дух был присущ команде во времена Олега Романцева и раньше. Я застал именно ту команду, которую тренировал Олег Иванович. Сказать, что спартаковский дух потерян, было бы некорректно, наверное, просто настали другие времена. Надеюсь, кто-нибудь сможет снова привить этот дух, который бы ощущали и игроки, и болельщики.
Это будет огромная разница по сравнению с тем, когда я играл там в составе "Локомотива". Не боюсь ли "теплого" приема болельщиков? Конечно, хотелось бы, чтобы фанаты восприняли мое возвращение нормально, буду стараться играть так, чтобы заслужить их расположение", - цитирует Самедова ТАСС.
"Самое яркое воспоминание о "Спартаке"? В основной команде – это 2002 год, тогда тренером был Олег Романцев, и он выпустил меня на поле в "Лужниках" в матче последнего тура. В воротах играл Станислав Черчесов, а мы заняли в чемпионате третье место. В следующем году мы выиграли Кубок России – медаль у меня дома висит, а в 2004-м я провел в чемпионате России 29 игр, а также забил в Кубке УЕФА "Мальорке" своей первый гол за "Спартак".
Я думаю, что спартаковский дух был присущ команде во времена Олега Романцева и раньше. Я застал именно ту команду, которую тренировал Олег Иванович. Сказать, что спартаковский дух потерян, было бы некорректно, наверное, просто настали другие времена. Надеюсь, кто-нибудь сможет снова привить этот дух, который бы ощущали и игроки, и болельщики.
Это будет огромная разница по сравнению с тем, когда я играл там в составе "Локомотива". Не боюсь ли "теплого" приема болельщиков? Конечно, хотелось бы, чтобы фанаты восприняли мое возвращение нормально, буду стараться играть так, чтобы заслужить их расположение", - цитирует Самедова ТАСС.
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