По информации источника, руководство клуба рассматривает вариант с покупкой двух вингеров в ближайшее время. С Максимильяно Гутьерресом бело-голубые обсуждают 4-летний контракт, игрок согласен переехать в Россию. Также "Динамо" может подписать Андрея Мостового, если "Зенит" согласится отпустить футболиста в Москву.
Гутьеррес выступает в составе "Индепендьенте" с февраля 2026 года на правах аренды из чилийского "Уачипато". На счету правого вингера 18 матчей, 6 голов и 2 результативные передачи во всех турнирах текущего сезона. Трансферная стоимость 22-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 3 миллиона евро.
Ранее в СМИ появилась информация, что Андрей Мостовой хочет покинуть "Зенит". Отмечалось, что помимо "Динамо" в игроке заинтересован "Краснодар".
Источник: Telegram-канал "Инсайды от Карпа"
"Динамо" может подписать двух вингеров в это трансферное окно
Московский клуб может усилиться двумя нападающими в текущее трансферное окно.
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