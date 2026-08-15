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"Динамо" может подписать двух вингеров в это трансферное окно

Московский клуб может усилиться двумя нападающими в текущее трансферное окно.
Фото: Getty Images
По информации источника, руководство клуба рассматривает вариант с покупкой двух вингеров в ближайшее время. С Максимильяно Гутьерресом бело-голубые обсуждают 4-летний контракт, игрок согласен переехать в Россию. Также "Динамо" может подписать Андрея Мостового, если "Зенит" согласится отпустить футболиста в Москву.

Гутьеррес выступает в составе "Индепендьенте" с февраля 2026 года на правах аренды из чилийского "Уачипато". На счету правого вингера 18 матчей, 6 голов и 2 результативные передачи во всех турнирах текущего сезона. Трансферная стоимость 22-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 3 миллиона евро.

Ранее в СМИ появилась информация, что Андрей Мостовой хочет покинуть "Зенит". Отмечалось, что помимо "Динамо" в игроке заинтересован "Краснодар".

Источник: Telegram-канал "Инсайды от Карпа"

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