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ЭСК оценила решение арбитра не назначать пенальти в ворота "Локомотива" в матче с ЦСКА

ЭСК РФС прокомментировала решение арбитра не назначать пенальти в матче Кубка России между "Локомотивом" и ЦСКА.
Фото: ФК ЦСКА
Экспертно-судейская комиссия заявила, что защитник "железнодорожников" не нарушал правила против атакующего полузащитника "армейцев". Отмечается, что единоборство несло случайный характер.

"Судья правильно не назначил пенальти в ворота "Локомотива". Защитник "Локомотива" Максим Ненахов не нарушает правила против нападающего ЦСКА Матии Поповича.
Ненахов смотрит на мяч и естественным образом разворачивает корпус в его направлении. Движение руки соответствует развороту корпуса и также было естественным. Контакт происходит между игроками, которые не ведут единоборство за мяч, носит случайный характер и не является наказуемым", - написано на официальном сайте РФС.

4 августа состоялся матч в рамках первого тура Пути РПЛ Кубка России между московскими "Локомотивом" и ЦСКА. Встреча проходила на "РЖД Арене". Основное время закончилось ничьей со счетом 1:1. Подопечные Дмитрия Игдисамова одержали победу по итогам серии пенальти - 5:4.

Эпизод, рассматриваемый ЭСК РФС, произошел на 65-й минуте матча.

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