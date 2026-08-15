ЭСК оценила решение арбитра не назначать пенальти в ворота "Локомотива" в матче с ЦСКА

"Судья правильно не назначил пенальти в ворота "Локомотива". Защитник "Локомотива" Максим Ненахов не нарушает правила против нападающего ЦСКА Матии Поповича.Ненахов смотрит на мяч и естественным образом разворачивает корпус в его направлении. Движение руки соответствует развороту корпуса и также было естественным. Контакт происходит между игроками, которые не ведут единоборство за мяч, носит случайный характер и не является наказуемым", - написано на официальном сайте РФС.
4 августа состоялся матч в рамках первого тура Пути РПЛ Кубка России между московскими "Локомотивом" и ЦСКА. Встреча проходила на "РЖД Арене". Основное время закончилось ничьей со счетом 1:1. Подопечные Дмитрия Игдисамова одержали победу по итогам серии пенальти - 5:4.
Эпизод, рассматриваемый ЭСК РФС, произошел на 65-й минуте матча.