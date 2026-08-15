На сайте РФС указали, что контакт мяча с рукой защитника "Крыльев Советов" Сергея Бабкина в эпизоде с Сердером Сердеровым был наказуемым. Бабкин не пытался вступить в единоборство с соперником, его рука находилась выше плеча в неестественном положении, поэтому судья должен был назначить пенальти.
4 августа состоялся матч первого тура Пути РПЛ Кубка России между махачкалинским "Динамо" и самарскими "Крыльями Советов". Встреча проходила на "Анжи-Арене" в Каспийске. Главным арбитром игры являлся Сергей Чабан. Подопечные Сергея Булатова одержали победу со счетом 2:1.
Эпизод с неназначенным пенальти произошел на 73-й минуте матча.
ЭСК: судья ошибочно не назначил пенальти в матче "Динамо" Мх - "Крылья Советов"
ЭСК РФС оценила решение арбитра не назначать пенальти в ворота "Крыльев Советов" во втором тайме матча с "Динамо" Мх.
Фото: ФК "Крылья Советов"