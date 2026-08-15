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Стала известна позиция главы РЖД по будущему Батракова и Карпукаса - "Чемпионат"

Стало известно, какую позицию занял глава РЖД Олег Белозеров по возможным трансферам Алексея Батракова и Артема Карпукаса в другие клубы.
Фото: ФК "Локомотив"
По информации источника, глава РЖД одобрил переход Артема Карпукаса в "Зенит" и согласился на трансфер Алексея Батракова в "Галатасарай", но при условии, что клубы согласуют более выгодную рассрочку, а не 25 миллионов евро на пять лет.

Ранее в СМИ появилась информация, что опорный полузащитник красно-зеленых Карпукас перейдет в петербургский клуб за 6 миллионов евро. Сообщалось, что футболист пройдет медосмотр перед трансфером в ближайшее время.

В свою очередь агент Владимир Кузьмичев, представляющий интересы хавбека "железнодорожников" Алексея Батракова, подтвердил интерес "Галатасарая" к игроку. Он отметил, что полузащитник готов рассмотреть переезд в Турцию.

Источник: "Чемпионат"

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