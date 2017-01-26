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ЦСКА и "Краснодар" проявляют интерес к Халиловичу
ЦСКА и "Краснодар" проявляли предметный интерес к хорватскому полузащитнику "Гамбурга" Алену Халиловичу, сообщает "Чемпионат.сом".
ЦСКА хотел бесплатно арендовать 20-летнего футболиста с опцией выкупа. Московский клуб сегодня запросил документы Халиловича, но к тому моменту хорват уже достиг договорённости о переходе в "Лас-Пальмас". Официально о переходе полузащитника в испанский клуб будет объявлено в ближайшее время.
ЦСКА хотел бесплатно арендовать 20-летнего футболиста с опцией выкупа. Московский клуб сегодня запросил документы Халиловича, но к тому моменту хорват уже достиг договорённости о переходе в "Лас-Пальмас". Официально о переходе полузащитника в испанский клуб будет объявлено в ближайшее время.
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