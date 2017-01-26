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ЦСКА и "Краснодар" проявляют интерес к Халиловичу

ЦСКА и "Краснодар" проявляли предметный интерес к хорватскому полузащитнику "Гамбурга" Алену Халиловичу, сообщает "Чемпионат.сом".

ЦСКА хотел бесплатно арендовать 20-летнего футболиста с опцией выкупа. Московский клуб сегодня запросил документы Халиловича, но к тому моменту хорват уже достиг договорённости о переходе в "Лас-Пальмас". Официально о переходе полузащитника в испанский клуб будет объявлено в ближайшее время.
Теги: ЦСКА Краснодар
Сегодня, 21:00
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7
(1)
№7 Написал: Charodei Борзя (Сегодня, 22:11) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: vladimirsb
Цитата: банкротный цска
Гинер как всегда халяву хотел,но получил елдаком по всей морде,банкротное недоразумение)

Мля дебилы сектантские...сами придумали, сами опровергли, сами гогочут...ну дебилы дебилами!!! smile

Это и называется маленьким свинным счастьем.
Регистрация: 27.07.2013
№6 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 21:47) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: банкротный цска
Цитата: sanyapytilin
Повторю, еле копыта мы уносим раз в три года...весной надерем вам пятаки, посмотришь...

а при Романцеве у вас безвыигрышной серии не было?)тут и смотреть нечего,все ваши победы весной были за счет плохой физики Спартака,в интеллектуальном футболе вы никогда не были сильны,потому что вы можете только перебегать,вы команда бей беги,но при Каррере вам и этого не светит,т.к он большое внимание уделяет физики,так что не питай иллюзий

Не смеши, пожалуйста
Регистрация: 6.01.2006
№5 Написал: Больной Бутырский Хутор (Сегодня, 21:40) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
ЦСКА
банкротный цска,
Ну ты интересный чел.
Тебе тут в поросячью репу втемяшивают, что статья вообще не имела право на существование, т.к. был в ней смысл, когда ЦСКА интересовался. А когда подписан новый контракт, нет смысла мыть кости. Ну был какой-то дурачок на лавке, ну уехал в ласпальмас. Кого ипет, какими путями это случилось? Может, ему из Барсы тоже звонили?
К тому же написано в настоящем времени: "интересуются". Надо было по честному назвать: "когда-то ЦСКА и Краснодар ИНТЕРЕСОВАЛИСЬ. Было время"
Статья написана исключительно для срача и свинского злорадства.
Регистрация: 4.04.2008
№4 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 21:33) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: банкротный цска
Цитата: vladimirsb
Мля дебилы сектантские...сами придумали, сами опровергли, сами гогочут...ну дебилы дебилами!!!

ослиная твоя голова,ну подумай сам,стал бы гинер клянчить бесплатно игроков если бы в цска все было хорошо? sweat_smile

Цитата: sanyapytilin
Да, полудурок, у Гинера нет столько денег как у вашего хохла, и его желание экономии понятно.
Вопрос, что в этом плохого.

в том что гинер как чмошник ведет себя на трансферном рынке,все на халяве хочет выехать,я лично рад что ему все елдаком стучат по его наглому урыльнику smileдральщики косожопые мля,еле копыта унесли в последнем дерби)

Повторю, еле копыта мы уносим раз в три года...весной надерем вам пятаки, посмотришь...
Регистрация: 6.01.2006
№3 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 21:21) #
  • +5
  •  (13)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: банкротный цска
Гинер как всегда халяву хотел,но получил елдаком по всей морде,банкротное недоразумение)

Да, полудурок, у Гинера нет столько денег как у вашего хохла, и его желание экономии понятно.
Вопрос, что в этом плохого. Вам же лучше, что мы никого не покупаем. Когда покупали, драли вас 15 лет ежегодно. Вы только пятак раз в три года высунете свой, потом опять три года вас дерем.
Радуйся, что Гинер в стадион вложился и у ЦСКА ПОКА нет денег.
Регистрация: 6.01.2006
№2 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 21:21) #
  • +3
  •  (7)

Как связаны заголовок и последнее предложение?((
Регистрация: 28.12.2015
№1 Написал: vladimirsb Ростов-на-Дону (Сегодня, 21:18) #
  • +4
  •  (12)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: банкротный цска
Гинер как всегда халяву хотел,но получил елдаком по всей морде,банкротное недоразумение)

Мля дебилы сектантские...сами придумали, сами опровергли, сами гогочут...ну дебилы дебилами!!! smile
Регистрация: 21.03.2010
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