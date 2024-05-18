- Мы можем обеспечить одновременную работу VAR на пяти матчах с помощью VAR-центра, но благодаря двум мобильным станциям, мы сможем использовать систему VAR в семи матчах решающего тура. Единственное, не на всех из них будут работать офсайдные линии. РФС отталкивается от турнирного значения матчей, поэтому игра "Рубин" - "Сочи" пройдет без системы VAR.
Заключительный 30-й тур текущего розыгрыша российской Премьер-лиги состоится в следующую субботу, 25 мая. Все матчи начнутся в 16:30 по московскому времени.
На данный момент в турнирной таблице единолично лидирует московское "Динамо", набравшее 56 очков в 29 играх. "Краснодар" занимает второе место, имея в своем активе 53 балла. Петербургский "Зенит" провел на одну встречу меньше и набрал 51 очко.
Напомним, сегодня, 18 мая, "Сочи" уступил в 29-м туре РПЛ (2:3) "Краснодару" и досрочно вылетел в Первую лигу.
Источник: "РИА Новости Спорт"
Система VAR будет работать не на всех матчах 30-го тура РПЛ
Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев рассказал, что Система VAR не будет работать на матче 30-го тура РПЛ между "Рубином" и "Сочи".
Фото: Чемпионат.com