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Альберт Риера: если Это’О привели в Россию деньги, то меня – стремление играть
Полузащитник Альберт Риера, находящийся на просмотре "Томи" в Турции, рассказал, спрашивал ли он о российском футболе у Самуэля Это'О.
"С Это’О мы выиграли единственный трофей в истории "Мальорки", Кубок Испании, и впоследствии не общались. Знаю, что он был в "Анжи", но у нас разные истории. Если Это’О привели в Россию деньги, то меня – стремление играть, открыть для себя новую лигу.
Почему "Томь"? Случайность! Это началось в ноябре. "Томь" первой узнала, что я нахожусь в России, и дала возможность тренироваться с командой. Мне сказали, что если клуб урегулирует вопросы с федерацией, я смогу присоединиться к нему. И вот я здесь, в Турции, жду, чем разрешится ситуация. Понимаю, что в России плохо представляют, на что я способен в своём нынешнем состоянии. Постараюсь показать свой уровень в "Томи", а там будет видно. Возраст – точно не помеха. Физически чувствую себя прекрасно – на протяжении карьеры бог миловал от тяжёлых травм. А годы – это прежде всего ценный опыт", - цитирует Риеру "Чемпионат.сом".
"С Это’О мы выиграли единственный трофей в истории "Мальорки", Кубок Испании, и впоследствии не общались. Знаю, что он был в "Анжи", но у нас разные истории. Если Это’О привели в Россию деньги, то меня – стремление играть, открыть для себя новую лигу.
Почему "Томь"? Случайность! Это началось в ноябре. "Томь" первой узнала, что я нахожусь в России, и дала возможность тренироваться с командой. Мне сказали, что если клуб урегулирует вопросы с федерацией, я смогу присоединиться к нему. И вот я здесь, в Турции, жду, чем разрешится ситуация. Понимаю, что в России плохо представляют, на что я способен в своём нынешнем состоянии. Постараюсь показать свой уровень в "Томи", а там будет видно. Возраст – точно не помеха. Физически чувствую себя прекрасно – на протяжении карьеры бог миловал от тяжёлых травм. А годы – это прежде всего ценный опыт", - цитирует Риеру "Чемпионат.сом".
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