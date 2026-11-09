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Агент Тюкавина рассказал о несостоявшемся трансфере форварда в "Зенит"

Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы форварда "Динамо" Константина Тюкавина, рассказал о несостоявшемся трансфере игрока в "Зенит".
Фото: ФК "Динамо"
По словам Сафонова, "Динамо" отказалось продавать Тюкавина в "Зенит".

- "Зенит" прислал официальный оффер. "Динамо" отказалось вести диалог — ни за какие деньги.

Это факты, остальное — эмоции. Иногда удивляюсь: звонит один журналист, другой, и такое ощущение, что они знают о ситуации больше, чем мы с Костей, - цитирует Сафонова "Чемпионат".

Сообщалось, что в летнее трансферное окно петербургский "Зенит" предлагал московскому "Динамо" за трансфер форварда Константина Тюкавина около 25 миллионов евро, однако столичный клуб отказался от продажи своего воспитанника.

В нынешнем сезоне нападающий провел за бело-голубых во всех турнирах 17 матчей и записал на свой счет девять забитых мячей и одну результативную передачу. Контракт 24-летнего игрока с клубом рассчитан до лета 2030 года.

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