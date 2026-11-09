В Турции рассказали, какие отступные хочет прописать "Галатасарай" в контракте Батракова

- В ходе переговоров о переходе в турецкий клуб сторона игрока изначально требовала отступные в размере 45 миллионов евро. Благодаря торгам "Галатасараю" удалось поднять эту сумму до 55 миллионов евро.
Сейчас цель "Галатасарая" — довести отступные до 70 миллионов евро. Также планируется увеличить немного годовую зарплату Батракова, - сказал Кучук в видео на YouTube-канале 343 Digital.
Летом текущего года Алексей Батраков перешел из московского "Локомотива" в "Галатасарай" за 25 миллионов и заключил контракт до конца июня 2031 года. Полузащитник провел за турецкий клуб во всех турнирах 13 матчей и записал на свой счет шесть забитых мячей и четыре результативные передачи.
Рыночная стоимость 21-летнего футболиста оценивается в 28 миллионов евро. Ранее сообщалось, что скауты английских и французских клубов следят за российским полузащитником.