В Турции рассказали, какие отступные хочет прописать "Галатасарай" в контракте Батракова

Турецкий журналист Али Кучук рассказал, какие отступные хочет прописать "Галатасарай" в контракте Алексея Батракова.

Фото: Global Look Press

Сейчас цель "Галатасарая" — довести отступные до 70 миллионов евро. Также планируется увеличить немного годовую зарплату Батракова, - сказал Кучук в видео на YouTube-канале 343 Digital.