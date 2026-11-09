Пресс-служба ПФК ЦСКА официально объявляет, что Иван Обляков признан лучшим игроком команды по итогам октября. В голосовании болельщиков победил Максим Бориско, а эксперты и партнеры клуба выбрали полузащитника.
Напомним, что в прошлом месяце Иван Обляков записал на свой счет во всех турнирах четыре забитых мяча и три голевые передачи. На данный момент ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России с 26 набранными очками в своем активе.
Стал известен лучший игрок ЦСКА по итогам октября
Стал известен лучший игрок ЦСКА по итогам прошлого месяца.
Фото: ПФК ЦСКА