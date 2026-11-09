Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Велес
2 - 0 2 0
КАМАЗ1 тайм

Стал известен лучший игрок ЦСКА по итогам октября

Стал известен лучший игрок ЦСКА по итогам прошлого месяца.
Фото: ПФК ЦСКА
Пресс-служба ПФК ЦСКА официально объявляет, что Иван Обляков признан лучшим игроком команды по итогам октября. В голосовании болельщиков победил Максим Бориско, а эксперты и партнеры клуба выбрали полузащитника.

Напомним, что в прошлом месяце Иван Обляков записал на свой счет во всех турнирах четыре забитых мяча и три голевые передачи. На данный момент ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России с 26 набранными очками в своем активе.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится