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Роман Бабаев: Оланаре перешел в ЦСКА свободным агентом
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал переход в команду нападающего Аарона Оланаре.
Форвард подписал с красно-синими контракт на 4,5 года.
"Оланаре перешел в ЦСКА свободным агентом", - цитирует Бабаева "Спорт-Экспресс".
Форвард подписал с красно-синими контракт на 4,5 года.
"Оланаре перешел в ЦСКА свободным агентом", - цитирует Бабаева "Спорт-Экспресс".
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