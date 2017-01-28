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Роман Бабаев: Оланаре перешел в ЦСКА свободным агентом

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал переход в команду нападающего Аарона Оланаре.

Форвард подписал с красно-синими контракт на 4,5 года.

"Оланаре перешел в ЦСКА свободным агентом", - цитирует Бабаева "Спорт-Экспресс".
Теги: Бабаев Оланаре ЦСКА
Сегодня, 22:46
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9
(1)
№9 Написал: art83 (Сегодня, 23:05) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Кто бы сомневался по другому кони игроков не берут.
Регистрация: 17.09.2010
№8 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 23:02) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: скальп
Цитата: sanyapytilin
Я не сказал по вашему...

ты не отмазывайся,слово не воробей ,твои слова:
Цитата: sanyapytilin
Это по нашему)

joy гордишься этим ?)не ну реально ослики,сами себя стебают,сами над собой ржут,в клубе шаром покати,а они хохочат sweat_smile

Взять неплохого молодого напа бесплатно, отлично.
Гораздо лучше, чем платить пятерик сбитому летчику с лавки милана.
Регистрация: 6.01.2006
№7 Написал: FedorFedorych Ладыжин (Сегодня, 22:58) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
Это по нашему)

Да уж-учитывая шо "у атамана золотой запас" иссяк, такой игрок как манна небесная. Я не про игру-про цену.
Регистрация: 18.02.2012
№6 Написал: Butcher (Сегодня, 22:54) #
  • 0
  •  (2)

– Вы сказали, что Аарон переходит в ЦСКА свободным агентом. То есть, он расторгнул контракт со своим китайским клубом?

– Да, они достигли соглашения о расторжении трудового договора.

– Кроме Оланаре другие варианты были или изначально рассматривался только он один?

– Нет, было несколько вариантов, но так как этого футболиста мы уже хорошо знали, то определенный приоритет был в пользу него, в том числе, и по финансовым условиям.

– Контракт с Аароном подписан на 4,5 года. Риска в таком трансфере нет?

– Повторюсь: мы уже знали игрока. Самый главный вопрос здесь касался состояния его здоровья, но несколько независимых, авторитетных в этой области европейских врачей провели необходимое обследование. Надеюсь, здесь не будет никаких осложнений. Футболист достаточно молодой, поэтому срок контракта вполне адекватный
Регистрация: 20.12.2015
№5 Написал: скальп (Сегодня, 22:53) #
  • -4
  •  (6)

Цитата: sanyapytilin
Я не сказал по вашему...

ты не отмазывайся,слово не воробей ,твои слова:
Цитата: sanyapytilin
Это по нашему)

joy гордишься этим ?)не ну реально ослики,сами себя стебают,сами над собой ржут,в клубе шаром покати,а они хохочат sweat_smile
Регистрация: 24.12.2016
№4 Написал: Butcher (Сегодня, 22:52) #
  • +2
  •  (4)

Цитата: sanyapytilin
Цитата: скальп
Цитата: sanyapytilin
Это по нашему)

по вашему-это по еврейски что ли?))

Я не сказал по вашему...

laughing
Регистрация: 20.12.2015
№3 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 22:52) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: скальп
Цитата: sanyapytilin
Это по нашему)

по вашему-это по еврейски что ли?))

Я не сказал по вашему...
Регистрация: 6.01.2006
№2 Написал: скальп (Сегодня, 22:51) #
  • -8
  •  (10)

Цитата: sanyapytilin
Это по нашему)

по вашему-это по еврейски что ли?))
Регистрация: 24.12.2016
№1 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 22:49) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Это по нашему)
Регистрация: 6.01.2006
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