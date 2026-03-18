Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Краснодар
4 - 0 4 0
ЦСКАЗавершен

Лига Чемпионов УЕФА

Матчи
Спортинг Лиссабон
5 - 0 5 0
Буде-ГлимтЗавершен
Челси
0 - 3 0 3
ПСЖЗавершен
Арсенал
2 - 0 2 0
БайерЗавершен
Манчестер Сити
1 - 2 1 2
Реал МадридЗавершен

"ПСЖ" с Сафоновым в воротах разгромил "Челси"

"ПСЖ" уверенно прошёл "Челси" в 1/8 финала Лиги чемпионов, разгромив соперника и в ответной встрече - 3:0.
По сумме двух матчей парижане добились крупного преимущества - 8:2.

Гости решили исход игры уже в первом тайме: счёт открыл Хвича Кварацхелия, вскоре преимущество увеличил Брэдли Барколя. После перерыва Сенни Меюлу довёл счёт до разгромного.

Ворота парижан защищал российский вратарь Матвей Сафонов.

Голы: Кварацхелия, 6, Барколя, 14, Меюлу, 62.

"Челси": Санчес, Кукурелья (Адарабиойо, 71), Хато, Чалоба, Сантос, Кайседо, Фернандес (Лавия, 60), Палмер (Гарначо, 59), Сарр (Ачимпонг, 46), Нету, Жоао Педро (Делапа, 59).

"ПСЖ": Сафонов, Хакими, Маркиньос, Пачо, Мендеш (Эрнандес, 66), Жоау Невеш (Меюлу, 46), Заир-Эмери, Витинья, Кварацхелия (Ли Кан Ин, 73), Дембеле (Гонсалу Рамуш, 66), Барколя (Дуэ, 59).

