"ПСЖ" с Сафоновым в воротах разгромил "Челси"

"ПСЖ" уверенно прошёл "Челси" в 1/8 финала Лиги чемпионов, разгромив соперника и в ответной встрече - 3:0.

Фото: УЕФА

По сумме двух матчей парижане добились крупного преимущества - 8:2.



Гости решили исход игры уже в первом тайме: счёт открыл Хвича Кварацхелия, вскоре преимущество увеличил Брэдли Барколя. После перерыва Сенни Меюлу довёл счёт до разгромного.



Ворота парижан защищал российский вратарь Матвей Сафонов.



Голы: Кварацхелия, 6, Барколя, 14, Меюлу, 62.



"Челси": Санчес, Кукурелья (Адарабиойо, 71), Хато, Чалоба, Сантос, Кайседо, Фернандес (Лавия, 60), Палмер (Гарначо, 59), Сарр (Ачимпонг, 46), Нету, Жоао Педро (Делапа, 59).



"ПСЖ": Сафонов, Хакими, Маркиньос, Пачо, Мендеш (Эрнандес, 66), Жоау Невеш (Меюлу, 46), Заир-Эмери, Витинья, Кварацхелия (Ли Кан Ин, 73), Дембеле (Гонсалу Рамуш, 66), Барколя (Дуэ, 59).

