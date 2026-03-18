Результат финального матча Кубка Африки аннулирован спустя два месяца

Конфедерация африканского футбола пересмотрела итоги Кубка Африки спустя два месяца после финала.

Апелляция Марокко была удовлетворена - сборной Сенегала присудили техническое поражение 0:3.



Решение связано с эпизодом в концовке матча: после назначения пенальти за фол на Браиме Диасе сенегальская команда покинула поле. Встреча была прервана и возобновилась лишь через 13 минут, после чего завершилась победой Сенегала (1:0).



Теперь результат аннулирован, а победа присуждена команде Марокко.