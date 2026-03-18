По данным Sofascore, российский голкипер получил максимальную оценку - 10, а по версии Whoscored - 9,2, что также стало лучшим показателем среди всех участников встречи.
Вратарь отразил девять ударов в створ. Кроме того, Сафонов поучаствовал в первой голевой атаке - именно с его длинной передачи началась атака, которая завершилась точным ударом Хвичи Кварацхелии.
Для Сафонова это уже 13-й "сухарь" за парижскую команду. На его счету 32 матча за клуб, в которых он пропустил 30 мячей.
Сафонов получил наивысшую оценку за матч "Челси" - "ПСЖ" в ЛЧ
Матвей Сафонов стал лучшим игроком матча "ПСЖ" - "Челси" (3:0) по оценкам статистических порталов.
