Сафонов получил наивысшую оценку за матч "Челси" - "ПСЖ" в ЛЧ

Матвей Сафонов стал лучшим игроком матча "ПСЖ" - "Челси" (3:0) по оценкам статистических порталов.

Фото: Getty Images

По данным Sofascore, российский голкипер получил максимальную оценку - 10, а по версии Whoscored - 9,2, что также стало лучшим показателем среди всех участников встречи.



Вратарь отразил девять ударов в створ. Кроме того, Сафонов поучаствовал в первой голевой атаке - именно с его длинной передачи началась атака, которая завершилась точным ударом Хвичи Кварацхелии.



Для Сафонова это уже 13-й "сухарь" за парижскую команду. На его счету 32 матча за клуб, в которых он пропустил 30 мячей.

Челси