"Реал" выбил "Манчестер Сити" из Лиги чемпионов

"Реал" обыграл "Манчестер Сити" на выезде в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов - 2:1.

Ключевым эпизодом встречи стало удаление Бернарду Силвы уже в первом тайме. После фола в своей штрафной капитан хозяев получил красную карточку, а Винисиус Жуниор реализовал пенальти.



До перерыва Эрлинг Холанд сравнял счёт, однако в компенсированное к матчу время Винисиус оформил дубль и принёс мадридцам победу.



1/8 финала. Ответный матч. Первый матч - 0:3



Голы: Холанд, 41 - Винисиус Жуниор, 22 (пен), 90+3.



"Манчестер Сити": Доннарумма, Матеуш Нунеш (Семеньо, 57), Хусанов, Рубен Диаш (Гехи, 46), Аит-Нури, Родри (Нико Гонсалес, 74), Рейндерс (Аке, 46), Бернарду Силва, Шерки, Доку, Холанд (Мармуш, 57).



"Реал": Куртуа (Лунин, 46), Александер-Арнольд (Карвахаль, 83), Рюдигер, Хёйсен, Фран Гарсия, Вальверде, Питарч (Моран, 74), Тчуамени, Гюлер (Камавинга, 74), Браим Диас (Мбаппе, 69), Винисиус Жуниор.



Предупреждения: Хусанов, 45+4, Мбаппе, 76, Александер-Арнольд, 80.



Удаление: Бернарду Силва, 21.

