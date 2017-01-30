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20:16
Виталия Дьякова в "Анжи" не будет (1)
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15:55
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Джефферсон Фарфан: выбрал "Локомотив", потому что это Европа и высокий уровень конкуренции (6)
14:51
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Виталия Дьякова в "Анжи" не будет
Руководитель пресс-службы "Анжи" Айдемир Даганов сообщил, что клуб прекратил переговоры с "Динамо" по аренде защитника Виталия Дьякова.
"По Дьякову было затягивание процесса переговоров. В условиях, когда наша команда фактически формируется заново и состав обновляется на 70 %, мы не имеем такой роскоши, как время. Учитывая также, что на месте Дьякова есть конкуренции со стороны других претендентов, решено было прервать переговоры", - цитирует Даганова "Чемпионат.сом".
"По Дьякову было затягивание процесса переговоров. В условиях, когда наша команда фактически формируется заново и состав обновляется на 70 %, мы не имеем такой роскоши, как время. Учитывая также, что на месте Дьякова есть конкуренции со стороны других претендентов, решено было прервать переговоры", - цитирует Даганова "Чемпионат.сом".
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