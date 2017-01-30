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Виталия Дьякова в "Анжи" не будет

Руководитель пресс-службы "Анжи" Айдемир Даганов сообщил, что клуб прекратил переговоры с "Динамо" по аренде защитника Виталия Дьякова.

"По Дьякову было затягивание процесса переговоров. В условиях, когда наша команда фактически формируется заново и состав обновляется на 70 %, мы не имеем такой роскоши, как время. Учитывая также, что на месте Дьякова есть конкуренции со стороны других претендентов, решено было прервать переговоры", - цитирует Даганова "Чемпионат.сом".
Теги: Дьяков Анжи
Сегодня, 20:16
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№1 Написал: parus2nik г.Темрюк,Краснодарский край (Сегодня, 20:28) #
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Болеет за:
«Краснодар»
И тут кино закончилось.. а то сколько разговоров было blush
Регистрация: 31.10.2013
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