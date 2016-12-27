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Сослан Джанаев: игроки "Ростова" на поле готовы за Бердыева костьми леч
Вратарь "Ростова" Сослан Джанаев рассказал, что хочет играть в донской команде как можно дольше.
"Это лучшая команда в моей карьере. Очень хочу, чтоб команда сохранилась надолго и мы все вместе продолжили путь. Всего полтора года назад боролись за выживание в премьер-лиге, а сегодня против нас выходят соперники из любого топ-клуба и знают: просто так, как говорят, на классе, "Ростов" не взять, упорная борьба гарантирована.
Мы привыкли идти от матча к матчу, главный из них – следующий. Но выступление в Лиге чемпионов внесло изменение в сознание. Окунувшись в атмосферу еврокубков, стали от этого в хорошем смысле зависимы.
В "Ростове" любой может выйти лишь на три минуты, но за это время четко выполнит задание и выложится полностью. Могу это сказать за всех. Команда видит, что Бердыев готов отдать ей и сделать для нее все. Потому и мы на поле всегда готовы за него костьми лечь", - цитирует Джанаева еженедельник "Футбол".
"Это лучшая команда в моей карьере. Очень хочу, чтоб команда сохранилась надолго и мы все вместе продолжили путь. Всего полтора года назад боролись за выживание в премьер-лиге, а сегодня против нас выходят соперники из любого топ-клуба и знают: просто так, как говорят, на классе, "Ростов" не взять, упорная борьба гарантирована.
Мы привыкли идти от матча к матчу, главный из них – следующий. Но выступление в Лиге чемпионов внесло изменение в сознание. Окунувшись в атмосферу еврокубков, стали от этого в хорошем смысле зависимы.
В "Ростове" любой может выйти лишь на три минуты, но за это время четко выполнит задание и выложится полностью. Могу это сказать за всех. Команда видит, что Бердыев готов отдать ей и сделать для нее все. Потому и мы на поле всегда готовы за него костьми лечь", - цитирует Джанаева еженедельник "Футбол".
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