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Сослан Джанаев: игроки "Ростова" на поле готовы за Бердыева костьми леч

Вратарь "Ростова" Сослан Джанаев рассказал, что хочет играть в донской команде как можно дольше.

"Это лучшая команда в моей карьере. Очень хочу, чтоб команда сохранилась надолго и мы все вместе продолжили путь. Всего полтора года назад боролись за выживание в премьер-лиге, а сегодня против нас выходят соперники из любого топ-клуба и знают: просто так, как говорят, на классе, "Ростов" не взять, упорная борьба гарантирована.

Мы привыкли идти от матча к матчу, главный из них – следующий. Но выступление в Лиге чемпионов внесло изменение в сознание. Окунувшись в атмосферу еврокубков, стали от этого в хорошем смысле зависимы.

В "Ростове" любой может выйти лишь на три минуты, но за это время четко выполнит задание и выложится полностью. Могу это сказать за всех. Команда видит, что Бердыев готов отдать ей и сделать для нее все. Потому и мы на поле всегда готовы за него костьми лечь", - цитирует Джанаева еженедельник "Футбол".
Теги: Джанаев Ростов
Сегодня, 13:47
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5
(1)
№5 Написал: Nister Ульяновск (Сегодня, 15:35) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Интересно, а Данильянц на тренировки хоть приходит или только для показухи на матчи приходит на скамейку?

Я не стебу сейчас, реально интересно. Ведь все понимают, что по сути всем рулит Бердыев. Интересно, чем занимается Данильянц реально.
Регистрация: 27.04.2016
№4 Написал: GS Москва (Сегодня, 14:54) #
  • -1
  •  (1)

Цитата: Lokoflesh
Лечь с мягким знаком пишется, Равшанама.

А пиво ПИТ без!!!
Регистрация: 22.09.2009
№3 Написал: скептик (Сегодня, 14:50) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Ростов»
Да , ТАКОЙ команды в Ростове не было ровно полвека со времен легендарного СКА
Регистрация: 26.11.2016
№2 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 14:23) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
Лечь с мягким знаком пишется, Равшанама.


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a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
Регистрация: 2.05.2014
№1 Написал: ЦОДД Сибирия (Сегодня, 14:05) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Сибирь»
Игроки видимо понимают, Бердыев из них приличную команду слепил. И их Европе показал.
Регистрация: 21.01.2016
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