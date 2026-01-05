Игрок "Ростова" Роналдо заинтересовал саудовские клубы — источник

Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".
В ростовскую команду Роналдо перешел из болгарского "Левски" в январе 2024 года за 2 млн евро. Бразилец провел в составе "Ростова" 69 матчей, в которых забил 14 мячей и отдал 8 результативных передач. В первой части сезона 2025/2026 футболист провел 18 игр, забил в них 2 мяча и отдал 2 ассиста.
Контракт Роналдо с "Ростовом" рассчитан до 30 июня 2028 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 3,5 млн евро.
Вингер "Ростова" Роналдо Сезар Соарес дос Сантос попал в сферу интересов клубов Саудовской Аравии.
