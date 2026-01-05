Президент РФС: большинство стран будут рады нашему возвращению

Отвечая на вопрос о позиции отдельных стран, президент РФС подчеркнул, что не считает корректным называть конкретные государства или оценивать их взгляды в процентном соотношении. При этом Дюков дал понять, что в мировом футболе все больше стран хотят видеть допуск России к соревнованиям.
- Не считаю правильным комментировать позиции отдельных стран. Но на данный момент большинство представителей международного футбольного сообщества выступают за то, чтобы Россия играла в официальных соревнованиях, оценивают текущую ситуацию как ненормальную и будут рады нашему скорейшему возвращению, - передаёт слова Дюкова Metaratings.ru.
Сборная России с 2022 года проводит только товарищеские встречи из-за бана со стороны ФИФА.
Фото: РФС