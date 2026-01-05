Журналист Оливейра сообщил, сколько "Зенит" потратил на Жерсона

Об этом в своих социальных сетях сообщил журналист Пабло Оливейра.
25 млн евро составила стоимость перехода Жерсона из "Фламенго" в "Зенит", еще порядка 15 миллионов санкт-петербургский клуб выплатил отцу и по совместительству агенту игрока Маркао, самому Жерсону и другим лицам, задействованным в сделке.
Сообщается, что "Зенит" намерен выручить с продажи полузащитника не менее 40 млн евро, если клубу поступит реальное предложение о трансфере. Ранее в СМИ появилась информация, что в услугах футболиста заинтересован бразильский "Крузейро".
Жерсон выступает за "Зенит" с июля 2025 года. В первой части сезона 2025/2026 он провел в составе сине-бело-голубых 15 матчей, в которых забил 2 мяча. Контракт Жерсона с российским клубом рассчитан до 30 июня 2030 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 18 млн евро.
Фото: ФК "Зенит"