Как сообщает источник, 27-летний нападающий находится в сфере интересов клуба "Неом". Колумбиец включён в число приоритетных целей саудовской команды на ближайшее трансферное окно. Отмечается, что интерес к игроку со стороны Саудовской Аравии возник не впервые - минувшим летом Кассьеррой уже интересовалась "Аль-Кадисия".
В текущем сезоне РПЛ нападающий провёл 12 матчей, в которых отметился четырьмя забитыми мячами.
Клуб с берегов Невы после 18 матчей имеет в своём активе 39 баллов и идёт вторым в чемпионате.
Источник: Legalbet
Саудовский клуб нацелен на нападающего "Зенита" - источник
Фото: ФК "Зенит"