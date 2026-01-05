"Зенит" отказался продавать Жерсона за 27 млн евро - источник

Как сообщает журналист Вене Казагранде, последнее предложение бразильского клуба оценивалось примерно в 27 миллионов евро, однако петербуржцев такие условия не устроили.
Ранее появлялась информация, что "Крузейро" рассматривал вариант сделки с включением защитника Жонатана Жезуса, стоимость которого оценивается в диапазоне 12–15 миллионов евро, а также дополнительной денежной компенсации.
Отмечается, что позиция "Зенита" остаётся жёсткой: клуб готов расстаться с Жерсоном только в случае, если предложение полностью удовлетворит финансовые требования руководства.
Жерсон перебрался в Санкт-Петербург из "Фламенго" летом 2025 года за 25 миллионов евро. В текущем сезоне РПЛ бразилец провёл 12 матчей и отметился одним забитым мячом.
Фото: ФК "Зенит"