"Зенит" отказался продавать Жерсона за 27 млн евро - источник

"Зенит" вновь отказался обсуждать продажу полузащитника Жерсона, отклонив очередное предложение со стороны "Крузейро".
Как сообщает журналист Вене Казагранде, последнее предложение бразильского клуба оценивалось примерно в 27 миллионов евро, однако петербуржцев такие условия не устроили.

Ранее появлялась информация, что "Крузейро" рассматривал вариант сделки с включением защитника Жонатана Жезуса, стоимость которого оценивается в диапазоне 12–15 миллионов евро, а также дополнительной денежной компенсации.

Отмечается, что позиция "Зенита" остаётся жёсткой: клуб готов расстаться с Жерсоном только в случае, если предложение полностью удовлетворит финансовые требования руководства.

Жерсон перебрался в Санкт-Петербург из "Фламенго" летом 2025 года за 25 миллионов евро. В текущем сезоне РПЛ бразилец провёл 12 матчей и отметился одним забитым мячом.

