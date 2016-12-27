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Андрей Червиченко: Кокорина в приличном европейском клубе уже давно посадили бы на скамейку
Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко высказал свое мнение о приобретениях "Зенита" в 2016-м году.
"Зенит" вообще в этом сезоне какой-то странный, будто вареный. Почему - трудно сказать. Отдали Халка, взяли Жулиано. Но не настолько ярок и хорош этот Жулиано, чтобы сразу заменить такого соотечественника. Нужен был еще кто-то...
Взяли Кокорина, но, вы видите, это просто смех. Столько из-под него мячей получили, когда он зарывается в землю и на нем обрывается атака. В любом приличном европейском клубе его бы давно уже посадили на скамейку: имея по пять-шесть моментов за матч, реализовывать от силы один - недопустимо для профессионала.
В общем, несколько странные в этом году у питерцев были покупки. Если "Зенит" в зимнее трансферное окно коренным образом ситуацию не исправит, то в лучшем случае будет довольствоваться вторым местом", - цитирует Червиченко "Советский спорт".
"Зенит" вообще в этом сезоне какой-то странный, будто вареный. Почему - трудно сказать. Отдали Халка, взяли Жулиано. Но не настолько ярок и хорош этот Жулиано, чтобы сразу заменить такого соотечественника. Нужен был еще кто-то...
Взяли Кокорина, но, вы видите, это просто смех. Столько из-под него мячей получили, когда он зарывается в землю и на нем обрывается атака. В любом приличном европейском клубе его бы давно уже посадили на скамейку: имея по пять-шесть моментов за матч, реализовывать от силы один - недопустимо для профессионала.
В общем, несколько странные в этом году у питерцев были покупки. Если "Зенит" в зимнее трансферное окно коренным образом ситуацию не исправит, то в лучшем случае будет довольствоваться вторым местом", - цитирует Червиченко "Советский спорт".
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