Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Андрей Червиченко: Кокорина в приличном европейском клубе уже давно посадили бы на скамейку

Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко высказал свое мнение о приобретениях "Зенита" в 2016-м году.

"Зенит" вообще в этом сезоне какой-то странный, будто вареный. Почему - трудно сказать. Отдали Халка, взяли Жулиано. Но не настолько ярок и хорош этот Жулиано, чтобы сразу заменить такого соотечественника. Нужен был еще кто-то...

Взяли Кокорина, но, вы видите, это просто смех. Столько из-под него мячей получили, когда он зарывается в землю и на нем обрывается атака. В любом приличном европейском клубе его бы давно уже посадили на скамейку: имея по пять-шесть моментов за матч, реализовывать от силы один - недопустимо для профессионала.

В общем, несколько странные в этом году у питерцев были покупки. Если "Зенит" в зимнее трансферное окно коренным образом ситуацию не исправит, то в лучшем случае будет довольствоваться вторым местом", - цитирует Червиченко "Советский спорт".
Теги: Кокорин Червиченко Зенит
Сегодня, 13:53
Напечатать
6
(0)
№6 Написал: rooiwit (Сегодня, 15:16) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: acetophenon
Что бы ни визжала свинарня, Червиченко в футболе разбирается лучше, чем 99 из 100 сектантов.
Всё правильно сказал.

Рад что питерская секта согласна с ним и не считает свой зенит приличным европейским клубом
Регистрация: 22.12.2016
№5 Написал: bk-sarmat ростов (Сегодня, 15:14) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Реал»
жулиано,не халк,стиль игры другой,но зенит он тянет за уши
Регистрация: 19.10.2010
№4 Написал: acetophenon Пискарёвка (Сегодня, 14:46) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Что бы ни визжала свинарня, Червиченко в футболе разбирается лучше, чем 99 из 100 сектантов.
Всё правильно сказал.
Регистрация: 6.12.2014
№3 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 14:45) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Кокорин играющий на правом фланге- это минус один игрок в команде. Кокорин разгоняющий атаку от своих ворот и играющий в центре, это помощь команде, удары на точность и пенальти, этого не отнять. Но пара Дзюба-Кокорин не работает, мешают друг другу.
Регистрация: 15.12.2013
№2 Написал: stepanmlc (Сегодня, 13:57) #
  • -3
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
кокорин никогда не будет играть в приличном европейском клубе


--------------------
A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№1 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 13:57) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
Поэтому его и нет в приличном европейском клубе, там таких пассажиров не держут.
Регистрация: 6.01.2006
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.