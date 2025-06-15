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Источник: "Спартак" рассматривает на позицию полузащитника легионеров стоимостью 10-15 миллионов евро

Стала известна позиция, которую намерен укрепить московский "Спартак" в летнее трансферное окно.
Фото: ФК "Спартак"
По информации источника, московский "Спартак" продолжает поиски центрального полузащитника - на позицию рассматриваются легионеры стоимостью 10-15 миллионов евро.

Напомним, что в зимнее трансферное окно московский "Спартак" приобрел у греческого АЕКа нападающего Ливая Гарсию за 18,7 миллионов евро. По итогам сезона-2024/2025 красно-белые заняли четвертое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав в 30 турах 57 баллов. Команда Деяна Станковича вылетела из розыгрыша Кубка страны, уступив в финале Пути регионов "Ростову" со счетом 1:2.

Источник: Metaratings.

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