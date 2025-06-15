"ЦСКА нашел себе главного тренера? Он что, его в лесу искал? У нас в стране полно своих способных специалистов. Я не знаю, кто такой Челестини. Зато у него смешная фамилия, прямо как Чиполлино. Звучат они примерно одинаково. Может, это неплохой специалист. Узнаем это только после того, как он поработает в ЦСКА", - цитирует Ташуева Metaratings.
Напомним, что ранее ЦСКА объявил об уходе Марко Николича с поста главного тренера, сербский специалист занял аналогичную должность в греческом АЕКе. Сообщалось, что новым главным тренером "армейцев" может стать швейцарец Фабио Челестини. Также сообщалось, что ЦСКА может назначить на пост главного тренера Фабио Каннаваро, последним местом работы которого было загребское "Динамо".
Ранее Фабио Челестини работал главным тренером в швейцарском "Базеле", "Сьоне", "Люцерне", "Лугано" и "Лозане". Напомним, что по итогам минувшего сезона ЦСКА стал обладателем Кубка России, а также бронзовыми призером чемпионата страны.
Ташуев - о Челестини: у нас в стране полно своих специалистов. Зато у него смешная фамилия, как Чиполлино
Российский тренер Сергей Ташуев высказался о возможном назначении Фабио Челестини на пост главного тренера.
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