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Микаэль Брага: Роббен - классный игрок и подходит для чемпионата России

Журналист Микаэль Брага, освещающий российский футбол в Италии, считает, что полузащитник "Баварии" Арьен Роббен идеально впишется в чемпионат России. Ранее сообщалось, что голландский футболист может перейти в "Зенит".

"Роббен нужен любой команде. Он звезда, классный игрок и подходит для чемпионата России.

РФПЛ – пятый чемпионат в мире, и это говорю не я, а рейтинг. Таблица коэффициентов УЕФА – самый лучший показатель уровня футбола в стране", - цитирует Брагу "Евро-Футбол".
Теги: Роббен Зенит
Сегодня, 13:59
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№2 Написал: naif Краснодарский край (Сегодня, 15:11) #
  • 0
  •  (0)

мы вроде 7 в таблице коффициентов


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Я не болею ни за один клуб в РФПЛ
Регистрация: 28.01.2009
№1 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 14:15) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
для нащего чемпа и кобыла -невеста
Регистрация: 2.08.2010
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