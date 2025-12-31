РФС проведет серию мероприятий в память о Симоняне в 2026 году

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова президента РФС Александра Дюкова. Отмечается, что организация планирует провести детский турнир имени Симоняна, а также матчи с участием бывших игроков сборных СССР и России.
Никита Симонян скончался 23 ноября 2025 года в возрасте 99 лет. Он занимал пост первого вице-президента Российского Футбольного Союза. Симонян является лучшим бомбардиром в истории "Спартака" с 160 голами. Вместе с московской командой он четырежды выигрывал чемпионат СССР и дважды становился обладателем Кубка страны. В 1956 году в составе национальной сборной он завоевал золотые медали летних Олимпийских игр в Мельбурне.
В декабре 2025 года имени Никиты Симоняна присвоили одну из трибун "Лукойл Арены" в Москве, которая является домашним стадионом "красно-белых" .
