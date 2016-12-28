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Иван Саввиди: ничего не слышал о том, что мы готовы спонсировать "Ростов"

Глава "Группы Агроком" Иван Саввиди прокомментировал заявление заместителя губернатора Ростовской области Игоря Гуськова о том, что сотрудничество компании с "Ростовом" может быть возобновлено.

"Я ничего не слышал о том, что мы готовы отменить приостановку финансирования "Ростова". Решение на данный момент находится в силе", - сказал Саввиди ТАСС.
Теги: Саввиди Ростов
Сегодня, 08:46
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